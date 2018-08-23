СК разрешил Польше осмотреть обломки самолета Качиньского
Следственный комитет России удовлетворил запрос компетентных органов Польши и разрешил осмотреть обломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском.
Агрегаты, подузлы и конструктивные элементы самолета осмотрят с 3 по 7 сентября. Осмотр «в присутствии польских представителей» проведут специалисты Главного управления криминалистики, отметили в СК.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной крушения самолета президента Польши ошибку пилотов, которые пошли на посадку в условиях плохой погоды. Польша, проведя свое расследование, также пришла к выводу об ошибке пилотов, но возложила вину за случившееся на российских диспетчеров. Россия вину диспетчеров в крушении самолета не признала.
В 2016 году Польша возобновила расследование авиакатастрофы под Смоленском, в рамках которого, в числе прочего, были эксгумированы тела погибших.
В марте 2016 года министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что причиной крушения мог стать теракт. В октябре 2017 года Мачеревич сообщил, что один из бортовых самописцев самолета зафиксировал момент взрыва.