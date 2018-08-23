Эксперты правительства раскритиковали проект о досудебной блокировке. Под нее могут попасть 19 миллионов сайтов
Под досудебную блокировку за «обоснование и оправдание» террористической и экстремистской деятельности могут попасть 19 миллионов сайтов.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отзыв экспертного совета при правительстве на законопроект Минкомсвязи, дающий Генпрокуратуре новые основания блокировать информацию в интернете без суда.
По мнению экспертного совета, блокировка миллионов сайтов может нарушить работу интернета в России. Кроме того, как отмечает совет, понятие «обоснование и оправдание» имеет абстрактный характер, из-за чего возможны широкие трактовки и злоупотребления.
В частности, из-за «обоснования и оправдания» экстремизма и терроризма могут быть заблокированы учебники по праву и криминологии, работы Маркса и Ленина или произведения советской литературы, сказано в заключении экспертного совета.
Минкомсвязи следует доработать законопроект, чтобы исключить «неопределенные понятия», считают в совете.
«Как оправдывающие экстремизм или терроризм могут быть квалифицированы многие известные работы Маркса, Ленина и их соратников, большая часть как советской литературы и трудов советских историков, так и современной отечественной и зарубежной публицистики и беллетристики», а также любая критика нашей действительности, говорится в документе.