Директор интерната под Воронежем получил два с половиной года по делу о гибели 23 человек при пожаре

Директора Новохоперского психоневрологического интерната Сергея Никифорова приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения по делу о гибели 23 человек при пожаре. Завхоз Юрий Дыхненко получил два года, сообщает Следственный комитет России.

Обоих признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следствие считает, что большого количества жертв возможно было избежать, если бы директор и завхоз установили на чердаке интерната пожарную сигнализацию и обучили персонал правилам действий при пожаре.