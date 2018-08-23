Директор интерната под Воронежем получил два с половиной года по делу о гибели 23 человек при пожаре
Директора Новохоперского психоневрологического интерната Сергея Никифорова приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения по делу о гибели 23 человек при пожаре. Завхоз Юрий Дыхненко получил два года, сообщает Следственный комитет России.
Обоих признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Следствие считает, что большого количества жертв возможно было избежать, если бы директор и завхоз установили на чердаке интерната пожарную сигнализацию и обучили персонал правилам действий при пожаре.
В результате возгорания в интернате в селе Алферовка в декабре 2015 года погибли 23 человека — среди них были малоподвижные пациенты. Огонь не могли потушить в течение четырех часов, здание сгорело полностью.