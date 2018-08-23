Deutsche Bank пригрозил правительству России разорвать деловые отношения

Отделение Deutsche Bank в Лондоне направило в правительство России письмо, в котором потребовало предоставить «самую свежую информацию от вашей фирмы», а в случае отказа пообещало разорвать отношения. Об этом сообщила газета «Ведомости», изучившая текст письма.

В обращении от 27 июня сказано, что банк анализирует услуги, которые предоставляет правительству РФ, а также имеющиеся документы в рамках практики Know your customer («знай своего клиента»). Банк попросил связаться с ним в течение 30 дней, то есть до конца июля, однако правительство не сделало этого. Сам банк на связь больше не выходил.

В Минфине России подтвердили получение письма, но от других комментариев отказались, отметив, что другие банки таких запросов не направляли. Представитель Deutsche Bank в свою очередь сказал, что банк регулярно проводит «формальные проверки всех партнеров по всему миру» в рамках практики Know your customer.

В письме не говорилось, какие операции банк проводил для правительства России. Это могли быть сделки с государственными облигациями, допустил директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков. Неназванный федеральный чиновник подтвердил, что Deutsche Bank неоднократно выступал как банк-организатор выпусков облигационных займов, а в ряде случаев был фискальным агентом.