Credit Suisse опроверг сообщение о заморозке активов россиян

Швейцарский банк Credit Suisse опроверг информацию о заморозке активов россиян на пять миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление банка.

Credit Suisse утверждает, что реклассифицировал активы, владельцы которых попали под санкции США, из активов под управлением в активы на доверительном хранении. «Такая реклассификация не означает замораживание активов», — говорится в заявлении банка.

Как отмечает РБК, Credit Suisse таким образом отказался от управления этими активами, но продолжает хранить их; клиенты банка по-прежнему имеют к ним доступ.