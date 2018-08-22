Credit Suisse заморозил активы россиян на 5 миллиардов долларов
Банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Это было сделано, чтобы кредитная организация не попала под санкции США.
Имена владельцев замороженных счетов в банке не называют.
Минфин США в начале апреля ввел персональные санкции против ряда крупных российских бизнесменов и принадлежащих им компаний. Ведомство предупредило, что нерезиденты США, проводящие транзакции в интересах этих лиц могут стать объектами вторичных санкций.
В июне Forbes писал, что швейцарские банки заморозили около миллиарда долларов на счетах попавшего под санкции бизнесмена Виктора Вексельберга. До этого стало известно о заморозке активов принадлежащей ему «Реновы» на полтора-два миллиарда долларов.