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Credit Suisse заморозил активы россиян на 5 миллиардов долларов

Reuters
17:58, 22 августа 2018
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Банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Это было сделано, чтобы кредитная организация не попала под санкции США.

Имена владельцев замороженных счетов в банке не называют. 

Минфин США в начале апреля ввел персональные санкции против ряда крупных российских бизнесменов и принадлежащих им компаний. Ведомство предупредило, что нерезиденты США, проводящие транзакции в интересах этих лиц могут стать объектами вторичных санкций.
В июне Forbes писал, что швейцарские банки заморозили около миллиарда долларов на счетах попавшего под санкции бизнесмена Виктора Вексельберга. До этого стало известно о заморозке активов принадлежащей ему «Реновы» на полтора-два миллиарда долларов.

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