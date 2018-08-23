«Большая четверка» выступила против законодательного закрепления «сетевой нейтральности»

Союз LTE, объединяющий сотовых операторов, выступил против закрепления в законодательстве принципа . Об этом говорится в письме Союза LTE в правительство, сообщают «Ведомости».

Мобильная сеть 5G, которую планируется внедрять в России, основана на управлении параметрами интернет-трафика; в частности, она отдает приоритет трафику критических коммуникаций (телемедицина, беспилотные автомобили и так далее), отмечает Союз LTE. «Резкие и непроработанные решения» могут помешать внедрению 5G в России, считают в объединении.