В России предложили законодательно закрепить «сетевой нейтралитет»
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, который возглавляет секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, предлагает закрепить в законодательстве принцип «сетевого нейтралитета».
Такое предложение, пишет «Коммерсант», содержится в подготовленном советом документе, который в ближайшие недели будет направлен в правительство.
Сейчас для операторов складывается удобная ситуация, поскольку принцип сетевой нейтральности зафиксирован, но ответственности за его несоблюдение нет, поясняет собеседник «Ъ» на рынке телекоммуникаций. «Это дает возможность для маневра с тарифами», — говорит он.
Принцип «сетевого нейтралитета» предполагает, что провайдеры должны одинаково относиться к любому трафику и не допускать дискриминаций, в том числе в виде дифференцированной платы.
В России принцип «сетевого нейтралитета» законодательно не закреплен. В 2016 году рабочая группа ФАС подготовила базовый документ, допускающий управление трафиком, например, в аварийных ситуациях, для предотвращения кибератак или по решению суда. С этим документом согласились крупнейшие провайдеры, а также Минкомсвязь и Минэкономики.
В США «сетевой нейтралитет» был законодательно закреплен в 2015 году при президенте-демократе Бараке Обаме, однако в 2017 году при президенте-республиканце Дональде Трампе, он был отменен.