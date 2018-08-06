В России предложили законодательно закрепить «сетевой нейтралитет»

Такое предложение, пишет «Коммерсант», содержится в подготовленном советом документе, который в ближайшие недели будет направлен в правительство.

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, который возглавляет секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, предлагает закрепить в законодательстве принцип «сетевого нейтралитета».

Сейчас для операторов складывается удобная ситуация, поскольку принцип сетевой нейтральности зафиксирован, но ответственности за его несоблюдение нет, поясняет собеседник «Ъ» на рынке телекоммуникаций. «Это дает возможность для маневра с тарифами», — говорит он.

Принцип «сетевого нейтралитета» предполагает, что провайдеры должны одинаково относиться к любому трафику и не допускать дискриминаций, в том числе в виде дифференцированной платы.

В России принцип «сетевого нейтралитета» законодательно не закреплен. В 2016 году рабочая группа ФАС подготовила базовый документ, допускающий управление трафиком, например, в аварийных ситуациях, для предотвращения кибератак или по решению суда. С этим документом согласились крупнейшие провайдеры, а также Минкомсвязь и Минэкономики.

В США «сетевой нейтралитет» был законодательно закреплен в 2015 году при президенте-демократе Бараке Обаме, однако в 2017 году при президенте-республиканце Дональде Трампе, он был отменен.