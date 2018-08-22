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«ГУЛАГ-Инфо»: во Владимирском централе голодают заключенные, руководство тюрьмы пытается это скрыть

ГУЛАГ-Инфо
10:06, 22 августа 2018
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Администрация Владимирского централа (тюрьма № 2 УФСИН России) скрывает информацию о массовой голодовке заключенных, которая продолжается с 13 августа. Об этом в письме изданию «ГУЛАГ-Инфо» сообщил глава организации «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян.

По его словам, семеро заключенных держат голодовку в знак протеста против пыток, избиений и доведения до самоубийств в колонии. Администрация тюрьмы не дает им встречаться с родственниками и адвокатами, чтобы не допустить распространения информации о голодовке.

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