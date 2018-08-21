Кипр по требованию США заморозил счета Дерипаски и Вексельберга

Министерство финансов США добилось заморозки на Кипре счетов российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, в отношении которых действуют американские санкции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад министерства о противодействии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией.

В докладе Минфина сказано, что США в первую очередь работают с юрисдикциями, через которые проходят «большие объемы российских финансовых потоков», в том числе с Великобританией, Кипром и Латвией. В документе Кипр называют «юрисдикцией, вызывающей беспокойства с точки зрения отмывания российских денег».

Центральный банк Кипра, а также представители Дерипаски и Вексельберга на момент написания заметки не комментировали сведения о заморозке счетов.