CNBC: Россия поднимет со дна Баренцева моря ракету с ядерной боеголовкой, затонувшую при неудачных испытаниях

Российские власти намереваются осуществить операцию по подъему ракеты с энергетической ядерной установкой со дна Баренцева моря, где она оказалась после неудачных испытаний в ноябре 2017 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом одной из американских спецслужб.

В операции, по данным телеканала, примут участие три судна, на одном из которых установлено специальное оборудование для работы с радиоактивными материалами. Сроки проведения операции пока не определены.

Как отмечает CNBC, в докладе не оценивается возможный ущерб для окружающей среды.