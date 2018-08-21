CNBC: Россия поднимет со дна Баренцева моря ракету с ядерной боеголовкой, затонувшую при неудачных испытаниях
Российские власти намереваются осуществить операцию по подъему ракеты с энергетической ядерной установкой со дна Баренцева моря, где она оказалась после неудачных испытаний в ноябре 2017 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом одной из американских спецслужб.
В операции, по данным телеканала, примут участие три судна, на одном из которых установлено специальное оборудование для работы с радиоактивными материалами. Сроки проведения операции пока не определены.
Как отмечает CNBC, в докладе не оценивается возможный ущерб для окружающей среды.
В мае CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах сообщал, что Россия провела четыре испытания новой ракеты и что все они закончились неудачей. В лучшей из попыток ракета провела в воздухе около двух минут и пролетела около 35 километров. Самое короткое испытание продлилось четыре секунды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение телеканала, призвал верить президенту Владимиру Путину. Тот во время послания Федеральному собранию заявлял, что испытания ракеты в конце 2017 года были успешными.