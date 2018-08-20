В Каталонии застрелили алжирца, ворвавшегося в полицейский участок с ножом и криком «Аллах Акбар!»

Каталонская полиция назвала терактом нападение на участок в городе Корнелья-де-Льобрегат.

Полицейские застрелили 29-летнего алжирца, который ворвался с ножом в участок в городе Корнелья-де-Льобрегат неподалеку от Барселоны и выкрикнул «Аллах Акбар!». Инцидент произошел рано утром в понедельник, 20 августа, сообщает испанская газета «El Mundo».

По информации издания, мужчина пытался напасть на полицейских. Сейчас участок опечатан, начато расследование произошедшего. Полиция Каталонии издала приказ об усилении мер безопасности во всех участках.

Сообщается, что у нападавшего имелись документы на право проживания в Испании.

Нападение произошло через три дня после годовщины терактов в Барселоне и Камбрильсе, в результате которых погибли 16 человек, добавляет «El Mundo».