РБК: выборы в ДНР и ЛНР перенесли на неопределенный срок

Выборы депутатов и руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые должны были пройти в ноябре, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле, а также в ДНР и ЛНР.

По информации издания, в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Решение, по словам источников РБК, связано с несколькими факторами, в частности, с опасениями по поводу новых санкций. Кроме того, пишет издание, в ДНР и ЛНР не получили ни финансирования, ни указаний от Москвы в связи с запланированными выборами.