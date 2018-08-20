РБК: выборы в ДНР и ЛНР перенесли на неопределенный срок
Выборы депутатов и руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые должны были пройти в ноябре, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле, а также в ДНР и ЛНР.
По информации издания, в ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Решение, по словам источников РБК, связано с несколькими факторами, в частности, с опасениями по поводу новых санкций. Кроме того, пишет издание, в ДНР и ЛНР не получили ни финансирования, ни указаний от Москвы в связи с запланированными выборами.
В конце июня глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что выборы в Донбассе необходимы. «Пускай мировое сообщество видит, что люди подтвердили результаты референдума», — говорил он тогда.
По данным источника РБК, летом в Донецк приезжали социологи из Москвы, которые проанализировали настроения местных жителей. Срез общественного мнения оказался «очень неблагоприятным». После этого местные общественные движения начали призывать к продлению сроков полномочий глав ДНР и ЛНР с четырех до пяти лет.
В октябре заканчивается срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.