РБК: выборы в ДНР и ЛНР перенесли на неопределенный срок

РБК
11:11, 20 августа 2018
Требует подтверждения

Выборы депутатов и руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые должны были пройти в ноябре, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле, а также в ДНР и ЛНР.

По информации издания, в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Решение, по словам источников РБК, связано с несколькими факторами, в частности, с опасениями по поводу новых санкций. Кроме того, пишет издание, в ДНР и ЛНР не получили ни финансирования, ни указаний от Москвы в связи с запланированными выборами.

В конце июня глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что выборы в Донбассе необходимы. «Пускай мировое сообщество видит, что люди подтвердили результаты референдума», — говорил он тогда.
По данным источника РБК, летом в Донецк приезжали социологи из Москвы, которые проанализировали настроения местных жителей. Срез общественного мнения оказался «очень неблагоприятным». После этого местные общественные движения начали призывать к продлению сроков полномочий глав ДНР и ЛНР с четырех до пяти лет.
В октябре заканчивается срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.

Еще о ДНР и ЛНР

новости

Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как много россиян хотят сделать ремонт в этом году? В одной картинке