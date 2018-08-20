Против Google подали иск из-за слежки за передвижениями пользователей

Житель Калифорнии Наполеон Патксил подал иск против компании Google, обвинив ее в нарушении законов штата о персональных данных в связи с незаконным сбором информации о передвижениях пользователей.

Сумма иска не разглашается. Патаксил заявил, что надеется на то, что к иску присоединятся другие пострадавшие от деятельности Google.

Сама компания пока не прокомментировала иск.