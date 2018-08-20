Против Google подали иск из-за слежки за передвижениями пользователей

Reuters
20:35, 20 августа 2018
Надежный источник

Житель Калифорнии Наполеон Патксил подал иск против компании Google, обвинив ее в нарушении законов штата о персональных данных в связи с незаконным сбором информации о передвижениях пользователей.

Сумма иска не разглашается. Патаксил заявил, что надеется на то, что к иску присоединятся другие пострадавшие от деятельности Google.

Сама компания пока не прокомментировала иск. 

В начале августа агентство Associated Press выяснило, что сервисы Google на андроидах и айфонах собирают данные о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключено определение местоположения. Например, компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps или поисковик.

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