Против Google подали иск из-за слежки за передвижениями пользователей
Житель Калифорнии Наполеон Патксил подал иск против компании Google, обвинив ее в нарушении законов штата о персональных данных в связи с незаконным сбором информации о передвижениях пользователей.
Сумма иска не разглашается. Патаксил заявил, что надеется на то, что к иску присоединятся другие пострадавшие от деятельности Google.
Сама компания пока не прокомментировала иск.
В начале августа агентство Associated Press выяснило, что сервисы Google на андроидах и айфонах собирают данные о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключено определение местоположения. Например, компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps или поисковик.