AP: Google следит за передвижениями пользователей, даже если ему запретили это делать

Associated Press
11:43, 13 августа 2018
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Исследование Associated Press показало, что многие сервисы Google на айфонах и Android-устройствах хранят данные о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений.

Google заранее спрашивает у пользователя разрешения на то, чтобы приложения, например, Google Maps, использовали геолокацию. На странице поддержки Google сказано, что пользователи, отключившие ее, «блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений».

Журналисты Associated Press выяснили, что это не соответствует действительности. Эксперимент показал, что после того, как пользователи отключили историю передвижений, но не изменили настройки истории приложений и веб-поиска, некоторые сервисы Google продолжают автоматически сохранять данные о местоположении. В частности, компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android.

Исследователи из Принстонского университета подтвердили выводы журналистов.

В ноябре 2017 года журналисты Quartz выяснили, что мобильные устройства с операционной системой Android собирают в фоновом режиме данные о ближайших вышках сотовой связи и отсылают эту информацию в Google. Данные собирают в том числе на устройствах с вынутой SIM-картой и отключенной геолокацией.

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