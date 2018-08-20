Министр просвещения Ольга Васильева выступила против ограничения числа приемных детей в семьях

ТАСС
11:45, 20 августа 2018
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Глава министерства просвещения Ольга Васильева выступила против законопроекта об ограничении числа приемных детей в семьях, сообщает ТАСС.

Васильева заявила, что документ в нынешнем виде был разработан министерством образования и науки России и не был согласован ни с ней самой, ни с другими сотрудниками министерства просвещения.

При этом Васильева заявила, что Минпросвещения будет работать над законопроектом, «нацеленным на совершенствование системы подбора приемных родителей».

«Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте. Это неверный подход и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется. Разработка документа велась министерством образования и науки России, от чьего имени он и был разослан для сбора мнений регионам», — процитировали в пресс-службе Минпросвещения слова Васильевой.

ТАСС
В середине августа Ольга Васильева анонсировала подготовку изменений в законодательство об усыновлении. Тогда она говорила о планах сократить допустимое число детей в приемных семьях и «ужесточить подбор так называемых родителей».
Ольга Васильева с августа 2016 года возглавляла министерство образования и науки. В мае 2018 года это министерство было разделено на два — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Васильева возглавила Минпросвещения. Минобрнауки (новое ведомство использует это сокращенное название) руководит Михаил Котюков.
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