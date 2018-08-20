Министр просвещения Ольга Васильева выступила против ограничения числа приемных детей в семьях

Глава министерства просвещения Ольга Васильева выступила против об ограничении числа приемных детей в семьях, сообщает ТАСС.

Васильева заявила, что документ в нынешнем виде был разработан министерством образования и науки России и не был согласован ни с ней самой, ни с другими сотрудниками министерства просвещения.

При этом Васильева заявила, что Минпросвещения будет работать над законопроектом, «нацеленным на совершенствование системы подбора приемных родителей».