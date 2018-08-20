Министр просвещения Ольга Васильева выступила против ограничения числа приемных детей в семьях
Глава министерства просвещения Ольга Васильева выступила против законопроекта об ограничении числа приемных детей в семьях, сообщает ТАСС.
Васильева заявила, что документ в нынешнем виде был разработан министерством образования и науки России и не был согласован ни с ней самой, ни с другими сотрудниками министерства просвещения.
При этом Васильева заявила, что Минпросвещения будет работать над законопроектом, «нацеленным на совершенствование системы подбора приемных родителей».
«Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте. Это неверный подход и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется. Разработка документа велась министерством образования и науки России, от чьего имени он и был разослан для сбора мнений регионам», — процитировали в пресс-службе Минпросвещения слова Васильевой.