«Ужесточим подбор так называемых родителей». Министр просвещения Васильева пообещала изменить правила усыновления в России

Интерфакс
05:35, 16 августа 2018
Надежный источник

Министерство просвещения России предложит правительству ужесточить правила усыновления, в том числе сократить допустимое число детей в приемной семье. Об этом заявила журналистам глава ведомства Ольга Васильева.

«Сейчас у нас там [может быть] до восьми [детей]. Это не детский сад, это не детский дом семейный. Это другая форма», — заявила она.

Кроме того, Васильева пообещала «ужесточить подбор так называемых родителей». Как пишет ТАСС, речь идет о требованиях к кандидатам и к их «психологическому обследованию». «Ужесточим здорово, очень ужесточим», — заявила министр.

По мнению Васильевой, действующее законодательство нуждается в изменениях из-за случаев насилия и убийств детей в приемных семьях. «Все трагические случаи новых семей, которые были в этом году, привели к неутешительному выводу: подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно», — заявила она.

Последние заявления о необходимости ужесточить законодательство о приемных семьях сделаны на фоне убийства 9-летней девочки в Татарстане, в котором подозревается ее приемный отец. В августе детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что «необходима реформа органов опеки и попечительства».
В феврале 2018 года пересмотреть порядок передачи детей в приемные семьи призвал Следственный комитет. Ведомство также объяснило это случаями насилия со стороны приемных родителей.

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