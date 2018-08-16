«Ужесточим подбор так называемых родителей». Министр просвещения Васильева пообещала изменить правила усыновления в России

Министерство просвещения России предложит правительству ужесточить правила усыновления, в том числе сократить в приемной семье. Об этом заявила журналистам глава ведомства Ольга Васильева.

«Сейчас у нас там [может быть] до восьми [детей]. Это не детский сад, это не детский дом семейный. Это другая форма», — заявила она.

Кроме того, Васильева пообещала «ужесточить подбор так называемых родителей». Как пишет ТАСС, речь идет о требованиях к кандидатам и к их «психологическому обследованию». «Ужесточим здорово, очень ужесточим», — заявила министр.

По мнению Васильевой, действующее законодательство нуждается в изменениях из-за случаев насилия и убийств детей в приемных семьях. «Все трагические случаи новых семей, которые были в этом году, привели к неутешительному выводу: подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно», — заявила она.