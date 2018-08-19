WSJ: США готовят санкции из-за газопровода «Северный поток-2»
Руководство США подготовило законопроект о санкциях, который может помешать завершить строительство газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией. Новые санкции могут ввести в течение нескольких недель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
Ограничения планируют ввести в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, или же банков и других фирм, финансирующих «Северный поток-2». США опасаются, что новый газопровод усилит зависимость Европы от российского природного газа. Вашингтон собирается заранее предупредить Евросоюз о введении санкций.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече, прошедшей 18 августа, согласились, что проект «Северный поток-2» нужно оградить от нападок со стороны третьих стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Северный поток-2» дублирует уже действующий трубопровод между Россией и Германией. Соглашение о прокладке двух новых ниток «Северного потока» по дну Балтийского моря из России в Германию было подписано в сентябре 2015 года. Мощность нового трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.