WSJ: США готовят санкции из-за газопровода «Северный поток-2»

Руководство США подготовило законопроект о санкциях, который может помешать завершить строительство газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией. Новые санкции могут ввести в течение нескольких недель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Ограничения планируют ввести в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, или же банков и других фирм, финансирующих «Северный поток-2». США опасаются, что новый газопровод усилит зависимость Европы от российского природного газа. Вашингтон собирается заранее предупредить Евросоюз о введении санкций.