Спектакль Pussy Riot получил награду на фестивале искусств в Шотландии

Во время церемонии награждения участница Pussy Riot Мария Алехина поблагодарила за награду, а режиссер спектакля Юрий Муравицкий призвал, чтобы российские власти освободили и .

Спектакль Pussy Riot: Riot Days получил награду шотландской газеты Herald — Angels award на фестивале искусств Fringe, который проходит в Эдинбурге. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Спектакль Pussy Riot: Riot Days основан на книге Марии Алехиной «Riot Days». В ней рассказывается о событиях 2012 года, когда группа Pussy Riot устроила «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя в Москве.

8 августа Марию Алехину отказались выпустить из России, когда она собиралась вылететь из московского аэропорта Домодедово в Великобританию. Участнице Pussy Riot запретили выезжать из страны, потому что Алехина не отбыла наказание в виде общественных работ, к которым ее приговорили за участие в протестных акциях. 9 августа Алехиной удалось покинуть Россию вопреки запрету.

Fringe — один из крупнейших театральных фестивалей, который проходит в Эдинбурге, начиная с 1947 года. В 2018 году фестиваль проходит с 3 по 27 августа.