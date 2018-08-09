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Мария Алехина покинула Россию вопреки запрету на выезд

Pussy Riot
14:19, 9 августа 2018
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Участница Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию и сейчас летит в Великобританию, сообщается в твиттере Pussy Riot.

Каким именно образом Алехина смогла уехать из РФ, не уточняется. В Великобритании у нее запланированы гастроли, в сообщении говорится, что выступления пройдут, как и планировалось.

8 августа Алехину не выпустили из России, когда она собиралась сесть на самолет в аэропорту Домодедово. Как позже стало известно, запрет на выезд связан с неотбытым наказанием в виде общественных работ, к которому Алехину приговорили за участие в протестных акциях.
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