Мария Алехина покинула Россию вопреки запрету на выезд

Участница Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию и сейчас летит в Великобританию, сообщается в твиттере Pussy Riot.

Каким именно образом Алехина смогла уехать из РФ, не уточняется. В Великобритании у нее запланированы гастроли, в сообщении говорится, что выступления пройдут, как и планировалось.