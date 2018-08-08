Марию Алехину не выпустили из России
Обновление: Постановление о запрете Алехиной выезжать за границу, пояснил источник ТАСС, было издано приставом 4 июня. Запрет, по его словам, связан с назначенным Алехиной наказанием в виде обязательных работ.
Участнице Pussy Riot Марии Алехиной закрыли выезд из России.
Как рассказала Алехина «Медиазоне», об этом ей сообщили сотрудники ФСБ на паспортном контроле в аэропорту Домодедово, откуда она собиралась вылететь на гастроли в Лондон.
С чем может быть связан запрет на выезд, Алехина не пояснила.
Молния - Машу Алехину отказались выпустить из страны на ее гастроли в Лондон - погранслужба ФСБ сообщила что ей закрыт выезд из страны.— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 8, 2018
«На паспортном девушка взяла паспорт, посмотрела в компьютер, сразу позвонила и что-то шепотом почти сказала в трубку. Сказала, документы требуют дополнительной проверки, пришел сотрудник — вообще мальчик — сказал, что ФСБ», — описала Алехина общение с сотрудниками аэропорта. В итоге ей сообщили, что ей запрещен выезд из страны.