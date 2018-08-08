Марию Алехину не выпустили из России

Обновление: Постановление о запрете Алехиной выезжать за границу, пояснил источник ТАСС, было издано приставом 4 июня. Запрет, по его словам, связан с назначенным Алехиной наказанием в виде обязательных работ.

Участнице Pussy Riot Марии Алехиной закрыли выезд из России.

Как рассказала Алехина «Медиазоне», об этом ей сообщили сотрудники ФСБ на паспортном контроле в аэропорту Домодедово, откуда она собиралась вылететь на гастроли в Лондон.

С чем может быть связан запрет на выезд, Алехина не пояснила.