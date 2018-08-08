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Марию Алехину не выпустили из России

Медиазона
13:04, 8 августа 2018
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Обновление: Постановление о запрете Алехиной выезжать за границу, пояснил источник ТАСС, было издано приставом 4 июня. Запрет, по его словам, связан с назначенным Алехиной наказанием в виде обязательных работ.

Участнице Pussy Riot Марии Алехиной закрыли выезд из России.

Как рассказала Алехина «Медиазоне», об этом ей сообщили сотрудники ФСБ на паспортном контроле в аэропорту Домодедово, откуда она собиралась вылететь на гастроли в Лондон.

С чем может быть связан запрет на выезд, Алехина не пояснила.

«На паспортном девушка взяла паспорт, посмотрела в компьютер, сразу позвонила и что-то шепотом почти сказала в трубку. Сказала, документы требуют дополнительной проверки, пришел сотрудник — вообще мальчик — сказал, что ФСБ», — описала Алехина общение с сотрудниками аэропорта. В итоге ей сообщили, что ей запрещен выезд из страны.

Медиазона
10 июля мировой судья назначил Марии Алехиной штраф в 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, назначенных ей за акции у здания ФСБ, проведенные в декабре 2017 года и в апреле 2018 года.
7 августа Алехина и лидер движения «Декоммунизация» Дмитрий Цорионов (Энтео) устроили акцию протеста возле здания ФСИН. Был ли на них составлен административный протокол за эту акцию, не сообщается.
шапито

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