СК задержал замдиректора РКК «Энергия» и двух его подчиненных за мошенничество
Следственный комитет по Московской области подозревает нескольких сотрудников ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» в получении взяток, сообщает «Роскосмос», участвовавший в расследовании. Сейчас подозреваемые дают признательные показания.
По информации анонимного источника «Интерфакса», в получении взяток подозревается целый коллектив специалистов высшего звена. Как ожидается, 19 августа суд выберет фигурантам дела меру пресечения, отметил собеседник агентства.
Обновлено: СК задержал по делу о покушении на мошенничество заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных.
РКК «Энергия» — одно из главных российских предприятий по разработке ракетной и космической техники.
В июле 2018 года правоохранительные органы задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и главу дирекции правового обеспечения Екатерину Аверьянову. Они стали фигурантами дела о мошенничестве на 330 миллионов рублей.