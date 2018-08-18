В Генуе спасатели нашли на месте обрушения моста еще одну машину с погибшими — супругами с 9-летней дочкой. Позже стало известно об обнаружении тела 30-летнего мужчины. Таким образом, теперь известно о 42 погибших в результате крушения моста.

Автомобильный мост высотой 45 метров обрушился в итальянской Генуе днем 14 августа во время грозы. Погибли несколько десятков человек, находившихся в машинах на мосту и внизу, куда упали обломки. Правительство Италии возложило ответственность на компанию, которая занималась обслуживанием моста.