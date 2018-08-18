Минюст США потребовал от Facebook доступ к разговорам подозреваемого в мессенджере

Reuters
07:17, 18 августа 2018
Требует подтверждения

Минюст США требует от компании Facebook предоставить доступ к разговорам в мессенджере подозреваемого по уголовному делу, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Речь идет о прослушивании текущих разговоров подозреваемого.

Представители Facebook указывают, что разговоры в мессенджере защищены оконечным шифрованием, ключи к которому есть только на устройствах собеседников. Для выполнения требования Минюста компании придется изменить код программы и лишить шифрования всех своих пользователей, утверждают юристы компании.

Иск рассматривается в суде в Калифорнии в закрытом режиме. Расследование, в рамках которого Минюст США попросил доступ к мессенджеру, касается банды MS-13.

Требования правоохранительных ведомств переписывать программы и передавать им данные, которые больше не будут шифроваться, имели бы серьезные последствия для компаний, которые видят себя защитниками тайны частной жизни под давлением полиции и законодателей (англ. яз.).

Reuters
Власти разных стран регулярно требуют от технологических компаний доступ к данным пользователей, которые подозреваются в совершении преступлений. В России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования суд велел заблокировать Telegram. В 2016 году ФБР судилось с Apple, требуя доступ к айфону подозреваемого в совершении теракта в Сан-Бернардино (в итоге взломать телефон ведомству помогла сторонняя компания).

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