Леонид Волков опубликовал переписку центра «Э» и «ВКонтакте»: соцсеть предоставила полиции данные об активистах штаба Навального в Уфе 

Леонид Волков
09:06, 18 августа 2018
Надежный источник

Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в твиттере запрос башкирского центра «Э» в службу безопасности «ВКонтакте» о страницах активистов штаба в Уфе, а также ответ соцсети с информацией о пользователях.

Запрос направили 18 января 2018 года «в связи с проводимой проверкой». Полицейские попросили данные как о личных страницах активистов, так и о страницах штаба и планировавшейся в конце января акции в поддержку «Забастовки избирателей». Судя по материалам в твиттере Волкова, «ВКонтакте» предоставила в ответ всю интересовавшую полицейских информацию, в том числе номера телефонов активистов и IP-адреса, с которых они заходили на страницы.

Волков не пояснил происхождение этих материалов. На запрос «Медузы» к моменту публикации новости он не ответил.

«ВКонтакте» критикуют за передачу полиции и спецслужбам данных о пользователях, которые потом используются для их уголовного преследования — в том числе за репосты. Соцсеть говорит, что действует в соответствии с законами, но призвала изменить законодательство и амнистировать осужденных за репосты. 

Россиян сажают за посты «ВКонтакте»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как много россиян хотят сделать ремонт в этом году? В одной картинке