Леонид Волков опубликовал переписку центра «Э» и «ВКонтакте»: соцсеть предоставила полиции данные об активистах штаба Навального в Уфе
Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в твиттере запрос башкирского центра «Э» в службу безопасности «ВКонтакте» о страницах активистов штаба в Уфе, а также ответ соцсети с информацией о пользователях.
Запрос направили 18 января 2018 года «в связи с проводимой проверкой». Полицейские попросили данные как о личных страницах активистов, так и о страницах штаба и планировавшейся в конце января акции в поддержку «Забастовки избирателей». Судя по материалам в твиттере Волкова, «ВКонтакте» предоставила в ответ всю интересовавшую полицейских информацию, в том числе номера телефонов активистов и IP-адреса, с которых они заходили на страницы.
Волков не пояснил происхождение этих материалов. На запрос «Медузы» к моменту публикации новости он не ответил.
Ой, а давайте еще кто-нибудь из ВК нам расскажет как они отвечают только на законные запросы по решению суда, не могут ничего разглашать из-за "тайны следствия" и выдерживают установленные сроки?— Leonid Volkov (@leonidvolkov) August 17, 2018
Вот посмотрите какая прелесть, особенно приписка в конце. pic.twitter.com/iQVYocTh5w