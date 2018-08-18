Леонид Волков опубликовал переписку центра «Э» и «ВКонтакте»: соцсеть предоставила полиции данные об активистах штаба Навального в Уфе 

Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в твиттере запрос башкирского центра «Э» в службу безопасности «ВКонтакте» о страницах активистов штаба в Уфе, а также ответ соцсети с информацией о пользователях.

Запрос направили 18 января 2018 года «в связи с проводимой проверкой». Полицейские попросили данные как о личных страницах активистов, так и о страницах штаба и планировавшейся в конце января акции в поддержку «Забастовки избирателей». Судя по материалам в твиттере Волкова, «ВКонтакте» предоставила в ответ всю интересовавшую полицейских информацию, в том числе номера телефонов активистов и IP-адреса, с которых они заходили на страницы.

Волков не пояснил происхождение этих материалов. На запрос «Медузы» к моменту публикации новости он не ответил.