В фигурном катании обнулили все мировые рекорды. В том числе достижения Медведевой и Загитовой

Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, установленные до сезона 2018/2019, в том числе рекорды российских спортсменок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Все предыдущие установленные рекорды отныне считаются историческими.

Рекорды обнулили после того, как ISU в июне изменил систему оценок уровня исполнения, начиная с нового сезона. Теперь выступления фигуристов оценивают по шкале от минус пяти до плюс пяти баллов, а не в диапазоне от минус трех до плюс трех, как было раньше.