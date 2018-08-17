В фигурном катании обнулили все мировые рекорды. В том числе достижения Медведевой и Загитовой

ISU
11:57, 17 августа 2018
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Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, установленные до сезона 2018/2019, в том числе рекорды российских спортсменок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Все предыдущие установленные рекорды отныне считаются историческими.

Рекорды обнулили после того, как ISU в июне изменил систему оценок уровня исполнения, начиная с нового сезона. Теперь выступления фигуристов оценивают по шкале от минус пяти до плюс пяти баллов, а не в диапазоне от минус трех до плюс трех, как было раньше.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в феврале 2018 года установила рекорд в женском катании в короткой программе (82,92 балла). Фигуристка Евгения Медведева в апреле 2017 года стала рекордсменкой в произвольной программе (160,46) и по сумме оценок в короткой и произвольной программах (241,31).
Олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков в феврале 2014 года установили рекорд в короткой программе среди спортивных пар (84,17).

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