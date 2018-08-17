Путин предложил парламентам Дагестана и Ингушетии кандидатуры на пост глав республик

Президент России
15:06, 17 августа 2018
Надежный источник

Президент России Владимир Путин внес в парламенты Дагестана, Ингушетии и Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуры на пост глав этих регионов. Парламенты, в соответствии с законодательством, должны будут выбрать главу региона из трех кандидатур.

В Дагестане Путин предложил кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также двух-вице-спикеров парламента Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

В Ингушетии парламентарии будут выбирать между действующим главой республики Юнус-Беком Евкуровым, вице-спикером парламента Ильясом Богатыревым и депутатом горсовета Назрани Урусханом Евлоевым.

На должность главы ЯНАО президент внес кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Артюхова, зампреда комитета заксобрания по социальной политике Александра Голубенко и директора государственного казенного учреждения «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина.

Прямые выборы глав регионов не проводятся в десяти субъектах Российской Федерации. Помимо Ингушетии, Дагестана и ЯНАО, это Адыгея, Северная Осетия, Крым, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, а также Ханты-Мансийский и Ненецкий автономный округа.
Президент вносит три кандидатуры на пост глав регионов из числа фамилий, предложенных ему партиями, которые представлены в местных парламентах.
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