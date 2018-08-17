Путин предложил парламентам Дагестана и Ингушетии кандидатуры на пост глав республик

Президент России Владимир Путин внес в парламенты Дагестана, Ингушетии и Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуры на пост глав этих регионов. Парламенты, в соответствии с законодательством, должны будут выбрать главу региона из трех кандидатур.

В Дагестане Путин предложил кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также двух-вице-спикеров парламента Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

В Ингушетии парламентарии будут выбирать между действующим главой республики Юнус-Беком Евкуровым, вице-спикером парламента Ильясом Богатыревым и депутатом горсовета Назрани Урусханом Евлоевым.

На должность главы ЯНАО президент внес кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Артюхова, зампреда комитета заксобрания по социальной политике Александра Голубенко и директора государственного казенного учреждения «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина.