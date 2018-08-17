Мосгорсуд оставил под арестом продолжающего сухую голодовку Сергея Удальцова

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 30 суток координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.

Удальцов был задержан 14 августа, его обвинили в повторном нарушении при проведении митинга. 28 июля он участвовал в согласованной акции против пенсионной реформы, но в полиции заявили, что тогда он проводил еще и другое, несанкционированное мероприятие.

При рассмотрении апелляции Мосгорсуд дал оценку видеозаписям, сделанным 28 июля, и посчитал, что они доказывают факт административного правонарушения. В решении сказано, что Удальцов еще до начала согласованной акции кричал в мегафон, а также сжег листы бумаги с изображением «лиц, явно схожих с официальными представителями государственной власти Российской Федерации».

Адвокат Удальцова на заседании утверждала, что анонимная видеозапись не может расцениваться как доказательство. По словам защиты, дело против активиста было сфабриковано для того, чтобы исключить его из политики до единого дня голосования, который будет 9 сентября.