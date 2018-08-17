Министерство просвещения подготовило законопроект о сокращении допустимого числа детей в приемных семьях до трех. Об этом сообщает агентство ТАСС, в распоряжении которого оказался документ; официально он пока не опубликован.

Нововведение предлагается применять с 2020 года. Исключение предлагается делать при усыновлении братьев и сестер, а также «детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе».

Сейчас в России действует постановление правительства РФ, согласно которому количество детей в приемной семье с учетом родных и усыновленных «не превышает, как правило, восьми человек». В министерстве утверждают, что это норма «имеет рекомендательный характер» и в действительности число детей в приемных семьях может быть значительно больше.