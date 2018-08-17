Министерство просвещения предложило ограничить количество детей в приемных семьях — не больше трех

ТАСС
11:32, 17 августа 2018
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Министерство просвещения подготовило законопроект о сокращении допустимого числа детей в приемных семьях до трех. Об этом сообщает агентство ТАСС, в распоряжении которого оказался документ; официально он пока не опубликован.

Нововведение предлагается применять с 2020 года. Исключение предлагается делать при усыновлении братьев и сестер, а также «детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе».

Сейчас в России действует постановление правительства РФ, согласно которому количество детей в приемной семье с учетом родных и усыновленных «не превышает, как правило, восьми человек». В министерстве утверждают, что это норма «имеет рекомендательный характер» и в действительности число детей в приемных семьях может быть значительно больше.

«Субъекты РФ указывают, что ограничение численности детей-сирот <…> будет способствовать более успешному воспитанию и образованию детей <…>, позволит снизить риски возврата детей в организации для детей-сирот», — говорится в пояснительной записке.

ТАСС
Ужесточение правил усыновления в России в середине августа анонсировала министр просвещения Ольга Васильева. Она объявила о планах сократить допустимое число детей в приемных семьях и «ужесточить подбор так называемых родителей».
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