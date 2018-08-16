На организатора митингов против свалки в Волоколамске завели уголовное дело о сокрытии гражданства США

Следователи возбудили уголовное дело против одного из лидеров «мусорных протестов» в Волоколамске Артема Любимова — его обвиняют в наличии двойного гражданства. Об этом сообщает издание The Village, которое ознакомилось с копией постановления СК.

По данным Следственного комитета, Любимов является гражданином США, о чем не уведомил миграционную службу. В связи с этим на него завели дело по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства). Активисту грозит штраф до 200 тысяч рублей или до 400 часов обязательных работ.

Сам Любимов утверждает, что американского гражданства у него нет.