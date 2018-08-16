Фигуранту дела об экстремизме из-за мемов в ВК предложили дать интервью НТВ, чтобы его «точно выпустили»
Житель Красноярска Алексей Свердлов, против которого возбудили дело об экстремизме из-за картинок во «ВКонтакте», сообщил, что сотрудница НТВ предложила ему дать интервью, чтобы его «точно выпустили». Первым на сообщение Свердлова обратил внимание TJournal.
Молодой человек выложил в твиттере скриншот переписки с Кристиной Карповой, которая предложила ему дать интервью для программы «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ. «Поверь, мы очень многих людей спасали», — написала она.
посмотрите как нтв хочет спасти меня от уголовки)) pic.twitter.com/VvvGxcbK1Y— Sverdlov Alexey (@aimpik) August 16, 2018
Как сообщает TJournal, Карпова представилась сотрудницей программы «Чрезвычайное происшествие» и сказала, что ищет тех, кто «осужден за экстремизм», но по заявлениям «одних и тех же людей» и за материалы, «не несущие экстремистской направленности».
Карпова подтвердила TJournal подлинность переписки. «Это были слова лишь о том, что [есть] очень большая вероятность повлиять на его дело, потому что действительно после наших сюжетов справедливость всегда торжествовала», — сказала она.
По словам Свердлова, он не планирует в ближайшее время ходить на телевидение, потому что не доверяет ему. «Какой-нибудь дядька про меня что-то расскажет страшным голосом, и потом мою дверь вынесут менты», — добавил студент.