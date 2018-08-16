Фигуранту дела об экстремизме из-за мемов в ВК предложили дать интервью НТВ, чтобы его «точно выпустили»

TJournal
17:43, 16 августа 2018
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Житель Красноярска Алексей Свердлов, против которого возбудили дело об экстремизме из-за картинок во «ВКонтакте», сообщил, что сотрудница НТВ предложила ему дать интервью, чтобы его «точно выпустили». Первым на сообщение Свердлова обратил внимание TJournal.

Молодой человек выложил в твиттере скриншот переписки с Кристиной Карповой, которая предложила ему дать интервью для программы «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ. «Поверь, мы очень многих людей спасали», — написала она.

Как сообщает TJournal, Карпова представилась сотрудницей программы «Чрезвычайное происшествие» и сказала, что ищет тех, кто «осужден за экстремизм», но по заявлениям «одних и тех же людей» и за материалы, «не несущие экстремистской направленности». 

Карпова подтвердила TJournal подлинность переписки. «Это были слова лишь о том, что [есть] очень большая вероятность повлиять на его дело, потому что действительно после наших сюжетов справедливость всегда торжествовала», — сказала она.

По словам Свердлова, он не планирует в ближайшее время ходить на телевидение, потому что не доверяет ему. «Какой-нибудь дядька про меня что-то расскажет страшным голосом, и потом мою дверь вынесут менты», — добавил студент.

TJournal
Компания Mail.ru, владеющая соцсетью «ВКонтакте», 15 августа призвала амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм. В компании считают, что под амнистию должны попасть все, чьи действия «не имели общественно опасных последствий».
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