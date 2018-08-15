Жителя Северодвинска осудили на шесть лет за оправдание действий Брейвика

Интерфакс
09:00, 15 августа 2018
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Верховный суд РФ оставил в силе приговор, по которому жителя Северодвинска Алексея Лебедева осудили на шесть лет в колонии общего режима за публичное оправдание действий норвежского террориста Андерса Брейвика. Его также признали виновным в призывах к экстремизму, возбуждении ненависти или вражды, а также незаконном хранении оружия.

В ФСБ по Архангельской области рассказали, что Лебедев в 2015-2017 годах публиковал во «ВКонтакте» записи в поддержку Брейвика. В его квартире нашли обрез ружья и несколько десятков патронов.

В ведомстве отметили, что обвиняемый разделяет экстремистские убеждения и считает, что идеология насилия и терроризма нуждается в поддержке и подражании. В ведомстве назвали его одним из лидеров самопровозглашенного государства «Русская Республика», чья «идеология носит антиконституционный характер и направлена на нарушение территориальной целостности РФ».

Ранее Алексей Лебедев называл себя гражданином Русской Республики Русь, основанной в 2003 году. В 2015 году он попытался получить посылку на почте по паспорту указанной республики. В то же время на сайте другой организации со схожим названием — «Русской республики» — Лебедев указан как член ее «Временного госсовета».

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