Жителя Северодвинска осудили на шесть лет за оправдание действий Брейвика

Верховный суд РФ оставил в силе приговор, по которому жителя Северодвинска Алексея Лебедева осудили на шесть лет в колонии общего режима за публичное оправдание действий норвежского террориста . Его также признали виновным в призывах к экстремизму, возбуждении ненависти или вражды, а также незаконном хранении оружия.

В ФСБ по Архангельской области рассказали, что Лебедев в 2015-2017 годах публиковал во «ВКонтакте» записи в поддержку Брейвика. В его квартире нашли обрез ружья и несколько десятков патронов.

В ведомстве отметили, что обвиняемый разделяет экстремистские убеждения и считает, что идеология насилия и терроризма нуждается в поддержке и подражании. В ведомстве назвали его одним из лидеров самопровозглашенного государства «Русская Республика», чья «идеология носит антиконституционный характер и направлена на нарушение территориальной целостности РФ».