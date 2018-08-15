В Италии объявят национальный траур по погибшим при обрушении моста в Генуе

Правительство Италии объявит национальный траур в связи с обрушением моста в Генуе, в результате которого погибли по меньшей мере 39 человек.

Как передает итальянский телеканал TGCom24, об этом сообщил Джованни Тоти, губернатор региона Лигурия, административным центром которого является Генуя.

Тоти не уточнил дату траура, заявив, что ее определят после окончания поисковых работ на месте обрушения моста, пишет издание Cronache della Campania.