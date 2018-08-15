Ученые попросили Путина отпустить из СИЗО сотрудника ЦНИИмаш, обвиняемого в госизмене

Ранее сын ученого Ярослав Кудрявцев в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал, что его отец в СИЗО «чувствует себя скверно». «Он пытается придерживаться диеты — не есть продукты, которые нельзя при диабете. А это практически все продукты, которыми там кормят, — сказал Ярослав Кудрявцев.— Поэтому мы заинтересованы, конечно, чтобы ходатайствовать об изменении меры пресечения любыми способами».