Ученые попросили Путина отпустить из СИЗО сотрудника ЦНИИмаш, обвиняемого в госизмене

Коммерсант
05:25, 15 августа 2018
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Санкт-Петербургский союз ученых направил открытое письмо президенту РФ с просьбой «по гуманитарным соображениям» отпустить из СИЗО ведущего научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, сообщает «Коммерсант».

По словам авторов письма, нахождение в следственном изоляторе угрожает здоровью и жизни 74-летнего ученого, который «страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт, болен сахарным диабетом второго типа».

Адвокат ученого Евгений Смирнов заявлял, что его подзащитному не дают в СИЗО необходимые медикаменты и не оказывают никакой медицинской помощи.

Ранее сын ученого Ярослав Кудрявцев в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал, что его отец в СИЗО «чувствует себя скверно». «Он пытается придерживаться диеты — не есть продукты, которые нельзя при диабете. А это практически все продукты, которыми там кормят, — сказал Ярослав Кудрявцев.— Поэтому мы заинтересованы, конечно, чтобы ходатайствовать об изменении меры пресечения любыми способами». 

Коммерсант
Виктор Кудрявцев был задержан и помещен в СИЗО «Лефортово» 20 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Ученый не признает своей вины. Защита Кудрявцева настаивает, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.

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