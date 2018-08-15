Суд в Турции отказался отпустить из-под домашнего ареста американского пастора. Его преследование стало причиной санкций США

Haberturk
09:02, 15 августа 2018
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Суд турецкого города Измир отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона, которого обвиняют в пособничестве террористам

Это была уже вторая попытка адвокатов добиться освобождения Брансона.

Из-за преследования Брансона США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров — это первый случай в истории, когда под санкции Вашингтона попали высшие должностные лица страны НАТО.
Через несколько дней после этого президент США Дональд Трамп повысил пошлины на турецкую сталь и алюминий. Турция в ответ подняла пошлины на некоторые американские товары, в частности, на алкоголь, автомобили и косметику.
На фоне ухудшения отношений с США курс турецкой лиры за несколько дней упал на 25%. 

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