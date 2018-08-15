Региональная комиссия по помилованию отклонила прошение матери Сенцова
Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила прошения матери Олега Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента о помиловании режиссера.
«Подтверждаем, что в комиссию по вопросам помилования поступили два ходатайства, но оба — не от Олега Сенцова. Прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым, поэтому прошения не приняты», — сказали в пресс-службе.
По действующей процедуре, прошение о помиловании пишется на имя президента, но сначала рассматривается региональной комиссией: если она считает, что заключенного можно помиловать, прошение передается в Москву.
Оба прошения о помиловании Сенцова были сразу адресованы в Администрацию президента. Оттуда их перенаправили для предварительного рассмотрения в ЯНАО, одновременно матери Сенцова напомнили, что прошение должен подавать сам осужденный.