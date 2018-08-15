Региональная комиссия по помилованию отклонила прошение матери Сенцова

Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила прошения матери Олега Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента о помиловании режиссера.

«Подтверждаем, что в комиссию по вопросам помилования поступили два ходатайства, но оба — не от Олега Сенцова. Прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым, поэтому прошения не приняты», — сказали в пресс-службе.