РБК: в России планируется сохранить действующий возраст для льгот пенсионерам

Российские власти рассматривают возможность сохранения льгот в рамках действующего возраста выхода на пенсию, несмотря на его будущее повышение, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и руководстве «Единой России».

По словам одного из собеседников издания, такая мера будет предложена в поправках ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе.

Сохранение действующего возраста пенсионных льгот не потребует дополнительного финансирования — достаточно будет сохранить его на действующем уровне, сообщил источник РБК, добавив, что это «самый легкий из вопросов», касающихся пенсионной реформы.

Подано несколько заявок на проведение референдума о повышении пенсионного возраста.