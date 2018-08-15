РБК: в России планируется сохранить действующий возраст для льгот пенсионерам
Российские власти рассматривают возможность сохранения льгот в рамках действующего возраста выхода на пенсию, несмотря на его будущее повышение, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и руководстве «Единой России».
По словам одного из собеседников издания, такая мера будет предложена в поправках ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе.
Сохранение действующего возраста пенсионных льгот не потребует дополнительного финансирования — достаточно будет сохранить его на действующем уровне, сообщил источник РБК, добавив, что это «самый легкий из вопросов», касающихся пенсионной реформы.
Подано несколько заявок на проведение референдума о повышении пенсионного возраста.
В России пенсионеры освобождены от налогов на недвижимое имущество, транспортного налога и земельного налога на участок до 6 соток включительно. Кроме того, для пенсионеров действуют региональные льготы на проезд на транспорте, субсидии на оплату ЖКХ и ряд других выплат.
В рамках пенсионной реформы возраст выхода на пенсию планируется поднять с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Законопроект 19 июля был принят Госдумой в первом чтении.
После объявления о планах повышения пенсионного возраста в разных регионах России начались акции протеста, которые организуют профсоюзы, парламентская и внесистемная оппозиция.