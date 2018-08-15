Пешеходов у Вестминстерского дворца сбил выходец из Судана с британским подданством. Он увлекался футболом и слушал Рианну

BBC News
09:12, 15 августа 2018
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Британская полиция установила личность водителя, который во вторник, 14 августа, сбил пешеходов у здания британского парламента в центре Лондона. Это 29-летний выходец из Судана Салих Хатер, сообщает BBC News со ссылкой на правительственные источники.

Хатер переехал в Великобританию около пяти лет назад и стал британским подданным, отмечает газета The Telegraph. По информации издания, Хатер жил в небольшой квартире в Бирмингеме и работал менеджером в магазине. Он увлекается футболом и слушает западную музыку, на его странице в фейсбуке в числе любимых исполнителей указаны Селин Дион и Рианна.

По данным BBC News, Салих Хатер не попадал в поле зрения Скотланд-Ярда или британских разведслужб, но был известен местной полиции.

Подозреваемый задержан, он отказывается сотрудничать со следствием.

14 августа водитель на автомобиле Ford протаранил ограждение у здание британского парламента, в результате пострадали три человека. Британская полиция рассматривает произошедшее как теракт.

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