Пешеходов у Вестминстерского дворца сбил выходец из Судана с британским подданством. Он увлекался футболом и слушал Рианну

Британская полиция установила личность водителя, который во вторник, 14 августа, сбил пешеходов у здания британского парламента в центре Лондона. Это 29-летний выходец из Судана Салих Хатер, сообщает BBC News со ссылкой на правительственные источники.

BREAKING: The suspect in the Westminster attack has been named as 29-year-old Salih Khater pic.twitter.com/abD0x146r8 — Sky News (@SkyNews) August 15, 2018

Хатер переехал в Великобританию около пяти лет назад и стал британским подданным, отмечает газета The Telegraph. По информации издания, Хатер жил в небольшой квартире в Бирмингеме и работал менеджером в магазине. Он увлекается футболом и слушает западную музыку, на его странице в фейсбуке в числе любимых исполнителей указаны Селин Дион и Рианна.

По данным BBC News, Салих Хатер не попадал в поле зрения Скотланд-Ярда или британских разведслужб, но был известен местной полиции.

Подозреваемый задержан, он отказывается сотрудничать со следствием.