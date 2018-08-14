В Лондоне водитель врезался в ограждение у здания парламента

Скотленд-Ярд
07:19, 14 августа 2018
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В Лондоне утром 14 августа водитель врезался в ограждения у здания парламента, сообщил Скотленд-Ярд. Несколько пешеходов пострадали, угрозы их жизням нет.

Водитель задержан. Информации о его мотивах пока нет. Расследованием инцидента занялось контртеррористическое управление полиции Лондона.

Видео с места происшествия
Винсент Макэйвени @VinnyMcAv/EuronewsNBC

В марте 2017 года у здания парламента в Лондоне был совершен теракт: 52-летний британец сбил на машине несколько десятков пешеходов на мосту, после чего напал с ножом на полицейского. Тогда погибли пять человек и около 30 пострадали. Теракт стал одной из нескольких крупных террористических атак в Лондоне в 2017 году.

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