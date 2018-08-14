В Лондоне водитель врезался в ограждение у здания парламента
В Лондоне утром 14 августа водитель врезался в ограждения у здания парламента, сообщил Скотленд-Ярд. Несколько пешеходов пострадали, угрозы их жизням нет.
Водитель задержан. Информации о его мотивах пока нет. Расследованием инцидента занялось контртеррористическое управление полиции Лондона.
Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) August 14, 2018
В марте 2017 года у здания парламента в Лондоне был совершен теракт: 52-летний британец сбил на машине несколько десятков пешеходов на мосту, после чего напал с ножом на полицейского. Тогда погибли пять человек и около 30 пострадали. Теракт стал одной из нескольких крупных террористических атак в Лондоне в 2017 году.