В Лондоне водитель врезался в ограждение у здания парламента

В Лондоне утром 14 августа водитель врезался в ограждения у здания парламента, сообщил Скотленд-Ярд. Несколько пешеходов пострадали, угрозы их жизням нет.

Водитель задержан. Информации о его мотивах пока нет. Расследованием инцидента занялось контртеррористическое управление полиции Лондона.