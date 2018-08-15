ФБР возьмет российского адвоката под защиту из-за угроз. Он утверждает, что глава московского СК вымогал у него взятку

РБК
12:42, 15 августа 2018
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ФБР возьмет в США под защиту российского адвоката Евгения Рыжова, который утверждает, что бывший глава московского управления СК Александр Дрыманов вымогал у него взятку. Об этом представитель американского ведомства сообщил РБК.

Как утверждает Рыжов, неизвестные по телефону требуют от него «молчать» о требовании Дрыманова заплатить за закрытие уголовного дела.

Евгений Рыжов — фигурант «списка Титова». Как пишет РБК, против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о рейдерском захвате недвижимости в Москве; «Новая газета» писала, что Рыжов защищал фигурантов этого дела, прежде чем сам стал подозреваемым.

«Евгению Рыжову поступают угрозы, в том числе в отношении его семьи. Мы делаем все, чтобы обеспечить им безопасность», — сообщил РБК [сотрудник ФБР Стивен] Коин.

РБК
Глава московского управления СК Александр Дрыманов был задержан вскоре после ухода в отставку, в июле 2018 года. Он стал фигурантом дела о коррупции в СК, по которому уже осуждены двое высокопоставленных офицеров, получивших, согласно решению суда, взятку от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение его подручного.

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