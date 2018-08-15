ФБР возьмет российского адвоката под защиту из-за угроз. Он утверждает, что глава московского СК вымогал у него взятку

ФБР возьмет в США под защиту российского адвоката Евгения Рыжова, который утверждает, что бывший глава московского управления СК Александр Дрыманов . Об этом представитель американского ведомства сообщил РБК.

Как утверждает Рыжов, неизвестные по телефону требуют от него «молчать» о требовании Дрыманова заплатить за закрытие уголовного дела.

Евгений Рыжов — фигурант . Как пишет РБК, против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о рейдерском захвате недвижимости в Москве; «Новая газета» писала, что Рыжов защищал фигурантов этого дела, прежде чем сам стал подозреваемым.