Власти Италии сообщили о гибели 38 человек при обрушении моста в Генуе
По меньшей мере 38 человек погибли после того, как в Генуе на севере Италии обрушился мост на автомагистрали A10, сообщили в министерстве внутренних дел. Представители властей допустили, что число погибших может увеличиться.
Среди жертв происшествия — трое несовершеннолетних в возрасте восьми, 12 и 13 лет, сообщает телеканал RAI News 24. Еще 15 человек получили ранения. Несколько человек пропали без вести.
В Генуе 14 августа обрушилась одна из секций автомобильного моста Моранди, упав в реку, на железнодорожные пути и на крыши зданий. С моста упали не менее 35 автомобилей.