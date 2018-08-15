Власти Италии сообщили о гибели 38 человек при обрушении моста в Генуе

По меньшей мере 38 человек погибли после того, как в Генуе на севере Италии обрушился мост на автомагистрали A10, сообщили в министерстве внутренних дел. Представители властей допустили, что число погибших может увеличиться.

Среди жертв происшествия — трое несовершеннолетних в возрасте восьми, 12 и 13 лет, сообщает телеканал RAI News 24. Еще 15 человек получили ранения. Несколько человек пропали без вести.