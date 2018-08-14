В Екатеринбурге устроят акцию в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Нужно будет ходить по городу с игрушкой в руках
В Екатеринбурге гражданские активисты анонсировали акцию в поддержку находящихся в СИЗО фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Акция состоится 15 августа.
«Мы предлагаем всем, кто неравнодушен, везде ходить с игрушкой в руках. Специально где-то собираться все вместе мы не будем. Просто предлагаем людям фотографироваться с игрушками и выкладывать снимки в сети», — заявила одна из активисток Ирина Скачкова.
По ее словам, согласовывать свои действия с властями активисты не собираются.
В Москве 15 августа пройдет «Марш матерей» в поддержку фигуранток дела «Нового величия». Акция не согласована с властями — из-за этого от нее призывал отказаться адвокат Павликовой. Ее сестра, напротив, поддержала акцию, а мать сказала, что сама примет в ней участие.