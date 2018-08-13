Глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников призвал организаторов несогласованного с властями «Марша матерей» отказаться от проведения акции и попросил граждан не участвовать в ней.

Черников сообщил, что в правительство Москвы не поступала заявка на проведение марша.

Одна из организаторов акции, журналистка Анна Наринская написала в фейсбуке, что «Марш матерей» не планировалось согласовывать.

Обновление. Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков попросил организаторов акции согласовать ее, заявив, что любое нарушение закона со стороны людей, которые выражают поддержку его подзащитной, может навредить девушке. Просьбу Пашкова опубликовал в фейсбуке журналист Олег Кашин; адвокат подтвердил «Медузе» подлинность обращения.