Умер Эдуард Успенский
Умер Эдуард Успенский, сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на жену писателя.
Также о смерти Успенского со ссылкой на его дочь сообщил ТАСС.
По данным телеграм-канала Mash, Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. В последние годы писатель страдал от онкологического заболевания.
Успенскому было 80 лет.
Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот». Выступал сценаристом мультфильмов про этих персонажей. В последние годы Успенский конфликтовал с киностудией «Союзмультфильм», обвиняя ее в нарушении авторских прав.