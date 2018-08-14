Умер Эдуард Успенский

M24.ru
20:21, 14 августа 2018
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Умер Эдуард Успенский, сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на жену писателя.

Также о смерти Успенского со ссылкой на его дочь сообщил ТАСС.

Игорь Стомахин / PhotoXPress

По данным телеграм-канала Mash, Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. В последние годы писатель страдал от онкологического заболевания.

Успенскому было 80 лет.

Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот». Выступал сценаристом мультфильмов про этих персонажей. В последние годы Успенский конфликтовал с киностудией «Союзмультфильм», обвиняя ее в нарушении авторских прав. 

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