Умер Эдуард Успенский, сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на жену писателя.

Также о смерти Успенского со ссылкой на его дочь сообщил ТАСС.

Игорь Стомахин / PhotoXPress

По данным телеграм-канала Mash, Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. В последние годы писатель страдал от онкологического заболевания.

Успенскому было 80 лет.