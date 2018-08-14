Пятеро фигурантов дела о драке на Хованском кладбище вышли на свободу. Им пересчитали сроки по формуле «день за полтора»
Пятеро фигурантов дела о массовой драке на Хованском кладбище Москвы, приговоренные к трем годам колонии, отпущены из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
На заседании рассматривали апелляцию на приговор, в итоге его оставили в силе. Но Мосгорсуд потребовал пересчитать срок заключения с учетом нового закона, по которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии.
Осужденные были задержаны 29 мая 2016 года. Сроки их заключения по новому закону истекли.
Пятеро уроженцев Центральной Азии Ходжикурбон Буриев, Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии в декабре 2017 года. Суд признал их виновными в хулиганстве.
Фигурантами уголовных дел в связи с дракой на кладбище стали 17 человек, в том числе директор территориального отделения ритуального обслуживания № 3 Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации «Здоровая нация» Александр Бочарников. Их обвиняют в организации убийства двух и более человек.