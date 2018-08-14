Пятеро фигурантов дела о драке на Хованском кладбище вышли на свободу. Им пересчитали сроки по формуле «день за полтора»

Пятеро фигурантов дела о на Хованском кладбище Москвы, приговоренные к трем годам колонии, отпущены из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

На заседании рассматривали апелляцию на приговор, в итоге его оставили в силе. Но Мосгорсуд потребовал пересчитать срок заключения с учетом нового закона, по которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии.

Осужденные были задержаны 29 мая 2016 года. Сроки их заключения по новому закону истекли.