Участников драки на Хованском кладбище приговорили к трем годам колонии

Как сообщает «Интерфакс», Ходжикурбон Буриев , Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Шоимардон Ахмадов осуждены каждый по статье 213 УК РФ (хулиганство) на три года колонии общего режима.

Щербинский суд Москвы вынес приговор в отношении пятерых уроженцев Центральной Азии, обвиненных в участии в массовой драке на Хованском кладбище.

Массовая драка с перестрелкой произошла у центрального входа на Хованское кладбище 14 мая 2016 года. По данным полиции, в ней приняли участие около 200 человек, в основном — уроженцы Центральной Азии и Северокавказского региона России.

В результате драки погибли трое граждан Таджикистана. Более 30 человек получили ранения. После драки полицией были задержаны более сотни человек.

Предполагаемым организатором массовой драки называется директор территориального отделения ритуального обслуживания N3 Юрий Чабуев, в ведении которого находилось 30 кладбищ. Ему, а также соучредителю общественной организации «Здоровая нация» Александру Бочарникову, было предъявлено обвинение в организации убийства двух и более человек.