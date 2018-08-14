На Алтае спасли туристов, заблокированных в горах
Сотрудники МЧС России спасли четырех альпинистов, которые с 12 августа были заблокированы на высоте 4100 метров в горах Алтая, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.
Спасатели спустили туристов на стоянку у подножия горы Белуха. Состояние альпинистов оценивается как удовлетворительное. На вертолете их собираются отправить в Горно-Алтайск.
Четверо альпинистов из Кемеровской области оказались заблокированы в горах из-за резкого ухудшения погоды на вершине Ак-Кем. Ветер унес их палатку с вещами и снаряжением. У них остался запас продуктов, теплые вещи и газовая горелка, с помощью которой они топили лед. Туристы не могли спуститься с горы самостоятельно из-за физической усталости. Сотрудники МЧС несколько дней не могли начать спасательную операцию из-за плохой погоды.