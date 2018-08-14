На Алтае спасли туристов, заблокированных в горах

Сотрудники МЧС России спасли четырех альпинистов, которые с 12 августа были заблокированы на высоте 4100 метров в горах Алтая, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.

Спасатели спустили туристов на стоянку у подножия горы . Состояние альпинистов оценивается как удовлетворительное. На вертолете их собираются отправить в Горно-Алтайск.