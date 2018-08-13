На Алтае терпят бедствие четверо туристов. Спасательную операцию не получается начать из-за плохой погоды

Группа туристов из Кемерово подала сигнал SOS 12 августа. По данным Сибирского регионального центра МЧС, в группу входят четверо мужчин — опытные альпинисты. Они позвонили спасателям по спутниковому телефону с пика Ак-Кем горы на высоте 4100 метров и рассказали, что во время стоянки из-за резкого ухудшения погоды у них ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. У туристов остался запас продуктов и газа, при помощи которого они топят лед. Пострадавшим удалось соорудить себе укрытие от непогоды. Однако самостоятельно спуститься с вершины из-за физической усталости они не могут.

МЧС не может начать спасательную операцию из-за плохой погоды. Накануне на Алтае шел сильный дождь, переходящий в снег, а 13 августа установилась низкая облачность. В Горно-Алтайск из Кемерово отправили вертолет Ми-8, который при первой возможности доставит спасателей в горы. При этом вертолет сможет добраться только до площадки около озера Аккемское — на две тысячи метров ниже высоты, где находятся туристы. При благоприятной погоде пеший путь от озера до заблокированных альпинистов займет не менее трех дней. Спасатели отмечают, что такое критическое стечение обстоятельств, когда из-за одних и тех же погодных условий «люди оказались в беспомощном положении и практически невозможно оперативно провести спасательные работы», случается крайне редко.

МЧС выходит на связь с альпинистами каждые три часа. Непосредственной угрозы жизни туристов нет, травм и обморожений у них не зафиксировано. Спасатели рассказывают им о подготовке спасательных работ, а также «дают рекомендации, как сохранять тепло и внутреннюю энергию». «Главное, не ограничивать себя в питье, а вода у них есть. В горах фактически зима, можно растопить лед. Обезвоживание туристам не грозит», — рассказал начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко.

Альпинисты шли по одному из самых сложных маршрутов на Алтае. Как сообщили «Интерфаксу» в региональном центре МЧС, пострадавшая группа ранее зарегистрировалась на сезонном спасательном посту у горы Белуха. Альпинисты собирались совершить восхождение на все три вершины горы — это поход пятой категории сложности.