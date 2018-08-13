Вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в горах Таджикистана

Обновление: Тринадцать человек, находившихся на борту Ми-8 (12 пассажиров и бортмеханик), доставлены в больницы с травмами.

Вертолет с альпинистами, среди которых есть россияне, совершил жесткую посадку в горах Таджикистана в воскресенье, 12 августа.

Ми-8 забрал группу, которая поднялась на высоту 4200 метров на пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма), и должен был доставить ее в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, по предварительным данным, большинство из них — россияне. Посольство России в Таджикистане сейчас проверяет эту информацию. По данным СМИ, в группу также входили граждане Белоруссии и Испании.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщил, что все пассажиры и члены экипажа выжили. По данным источника «Интерфакса» в спасательной группе, на борту есть пострадавшие.

На место аварии вылетели вертолеты со спасателями и врачами, сообщили в комитете. Спасательную операцию осложняют метеоусловия — в горах сильный ветер и плохая видимость.

Причиной жесткой посадки Ми-8 могла стать плохая погода. Также проверяется версия о технической неисправности вертолета.