«Ведомости»: министерство культуры собирается взять под контроль Фонд кино

Ведомости
10:57, 13 августа 2018
Требует подтверждения

Министерство культуры предложило правительству самостоятельно назначать руководство Фонда кино, а также контролировать его расходы — не только бюджетных, но и собственных средств. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

По информации издания, внести соответствующие изменения в устав Фонда кино предложил министр культуры Владимир Мединский. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что поправки уже согласованы. Официального подтверждения этой информации нет.

На сегодняшний день правительство как учредитель Фонда кино формирует его попечительский совет, который затем назначает исполнительного директора. Мединский предлагает, чтобы правительство назначало и совет, и директора, причем по представлению министерства культуры.

По данным «Ведомостей», Мединский рассчитывает заменить директора фонда Антона Малышева, бывшего сотрудника администрации президента, на более подконтрольного человека и получить больше голосов в совете (сейчас там только два места из 14 занимают действующие или бывшие сотрудники министерства культуры).

Министерство культуры в течение нескольких лет конфликтует с Фондом кино. Владимир Мединский обвинял организацию в неэффективности. Минкульт также добивался права вето при принятии решений о выделении денег из фонда. Мединский говорил, что бюджетные деньги не должны идти на такие картины, как «Левиафан» Андрея Звягинцева.

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